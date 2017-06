Skandal um Volleyballtrainer: Schon 57 Opfer!

Er war eine Vertrauensperson, und das nutzte er offenbar aus - in einem Ausmaß, das sprachlos macht. Wie berichtet, sitzt ein Wiener Volleyballtrainer wegen Missbrauchsverdacht in Klagenfurt in U- Haft. Mittlerweile haben sich bereits 50 Mädchen gemeldet, die der 60- Jährige unsittlich berührt haben soll, weitere sieben seien sexuell missbraucht worden.