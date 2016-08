Schwaches Aufgebot bei Identitären- Demo in Wien

Ursprünglich hätte die Kundgebung direkt vor der UETD- Zentrale (Union Europäisch- Türkischer Demokraten) am Wiener Lugeck abgehalten werden sollen. Das jedoch wurde nicht genehmigt, da dort laut Polizei die Sicherheit aufgrund des begrenzten Platzes nicht gewährleistet sei. Unter anderem befindet sich an besagtem Ort der Gastgarten eines Lokals. Daher wurde die Demonstration rund 50 Meter weiter in der Sonnenfelsgasse abgehalten.

Doch dort zeigten sich kurz nach 17 Uhr weit weniger Anhänger der "Identitären" als zunächst angekündigt.

Es gebe rund zehn bis 15 Gegendemonstranten, berichtete die Polizei. Die Lage sei aber ruhig, hieß es.

300 Beamte bei Kurden- Demo im Einsatz

Am vergangenen Samstag hatte es in Wien eine kurdische Kundgebung gegeben. 300 Beamte, darunter auch die Spezialeinheit WEGA, standen im Einsatz, um die Demonstration zu sichern. Diese verlief aber ohne Vorkommnisse.

Die Polizei stand damals in Alarmbereitschaft, da es bei der letzten Demo am 13. August zu dramatischen Szenen im Zuge der Kundgebung gekommen war. Zehn Türken stürmten - wie berichtet - mit Allahu Akbar"- Gebrüll auf den kurdischen Demo- Zug zu und griffen Teilnehmer an, auch kam es zu Sachbeschädigungen. Unbeteiligte glaubten erst sogar an einen Terroranschlag und rannten um ihr Leben.

Das Video zeigt die panischen Szenen während der Demo 13. August: