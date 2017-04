Poller sollen Wiens City sichern, nicht Steine

"Wir müssen nun präventiv agieren, um den Bürgern größtmöglichen Schutz zu bieten", sagt Vizebürgermeister Johann Gudenus und fordert die Stadt auf, Maßnahmen zu setzen. Dabei denkt er an versenkbare Poller an den Einfahrten zu belebten Fußgängerzonen. "Damit Fahrzeuge nicht ungehemmt in Menschenmengen rasen können", so der Freiheitliche Politiker.

Foto: Zwefo

Felsbrocken an den Einfahrten zum Steirerfest

Neben Fußgängerzonen sollen auch Orte wie der Rathausplatz oder der Heldenplatz mit Sperren ausgestattet werden. "In Salzburg gibt es das seit Jahren", hält Gudenus fest. In Wien sicherte man am Wochenende das Steirerfest auf dem Rathausplatz hingegen mit Felsbrocken an den Einfahrten, kritisiert Gudenus: "Es ist höchste Zeit, nachhaltige Maßnahmen rasch zu beschließen und umzusetzen."

Maida Dedagic, Kronen Zeitung