Peter Pilz outet Erdogans Top- Agent mitten in Wien

Peter Pilz im krone.at-Livetalk mit Moderator Gerhard Koller Foto: Reinhard Holl

"Erdogan will offenbar, dass wir Schwierigkeiten bekommen"

"Und das hat seine Gründe", erklärt Nationalratsabgeordneter Pilz im "Krone"Newsroom: "Wir haben bei uns ein riesigesSpitzelnetzwerk. Dazu will ich in einer parlamentarischen Anfrage an den Innenminister wissen, ob es sich bei demResidenten für Österreich um den ersten Botschaftssekretär Oguzhan Ersoy handelt."

Der grüne Abgeordnete hat Informationen, dass Ersoy von der Botschaft in der Wiener Prinz- Eugen- Straße aus "ein Spitzelnetzwerk in Österreich" für den Nationalen Nachrichtendienst der Türkei betreibt. Dieser MIT (Milli Istihbarat Teskilaty) sei mitverantwortlich für den klaren Ausgang der Wahl hierzulande. Pilz: "Die Geheimdiensttätigkeit bedroht auch unsere innere Sicherheit: Wenn diese Agenten in Österreich lebende Türken gegen Kurden aufhetzen, haben wir ein Problem. Und Erdogan will offenbar, dass wir Schwierigkeiten bekommen."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: APA/AFP/OZAN KOSE, APA/AFP/ADEM ALTAN

Unterstützt türkischer Geheimdienst den IS?

Die Staatsschützer des MIT stehen auch im Verdacht, seit Jahren Waffen an den IS zu liefern - die Nachrichtenagentur Reuters hat dazu Details aus einem Gerichtsverfahren. Offiziell dementiert die Türkei die Unterstützung dieser Terroristen, deren Komplizen in Europa bereits zahlreiche schreckliche Anschläge verübt haben. "Der Innenminister hat jedenfalls dringenden Handlungsbedarf", meint Pilz.