Norwegen baut nun einen Stahlzaun gegen Asylstrom

Der letzte große Ansturm auf die norwegische Grenze war Ende 2015 verzeichnet worden. Rund 5500 Asylwerber sollen damals binnen kurzer Zeit über Russland in das Land eingereist sein. Davor war das Gerücht aufgekommen, dass Norwegen jedem Flüchtling bedinungslos Asyl gewähren würde.

Rund Hälfte der Asylwerber sollen abgeschoben werden

Insgesamt rechnet das skandinavische Land damit, rund die Hälfte der 2015 in das Land gekommenen Asylwerber zurückschicken zu können. "Manche haben vielleicht gedacht, 31.000 Asylbewerber bedeuten 31.000 Flüchtlinge, die in die norwegische Gesellschaft integriert werden sollen", schrieb der Direktor der Ausländerbehörde, Frode Forfang, in seinem Blog am Dienstag.

"In Wirklichkeit sind es sehr viel weniger, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Norwegen bekommen." Bis zu 15.000 Menschen steht demnach eine Ablehnung ihrer Asylanträge bevor. Jeder dritte Asylwerber kommt nach einem Bericht des Fernsehsenders NRK vom Dienstag aus Syrien.