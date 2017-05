Nordkorea: USA und Südkorea wollen Kim ermorden

Laut KCNA hätten die CIA sowie der südkoreanische Geheimdienst einen Nordkoreaner namens Kim bestochen und "in einen Terroristen verwandelt". Südkorea habe im vergangenen Jahr "Satellitenkontakt" mit dem Agenten in Pjöngjang aufgenommen. Zum Komplott gegen Kim habe die Verwendung "biochemischer Substanzen einschließlich eines radioaktiven Stoffes und giftiger Nano- Substanzen" gehört. Nähere Informationen dazu gab es nicht.

Pjöngjang: "Grenze überschritten"

Die "US- Imperialisten" und die Regierung in Seoul hätten damit eine "Grenze überschritten", hieß es weiter. Die Anschlagspläne kämen einer Kriegserklärung gleich. Das Staatssicherheitsministerium in Pjöngjang bezeichnete die CIA und Südkoreas Geheimdienst ebenfalls als "Terroristengruppen" und drohte, Nordkorea werde sie bei einem "Anti- Terror- Angriff" vernichten: "Wir werden die Terroristen der US- CIA und dem Marionetten- Aufklärungsdienst in Südkorea bis zum letzten Mann aufspüren und gnadenlos zerstören."

USA erhöhen Druck auf Nordkorea

Nordkorea sorgt mit seinen atomaren Ambitionen international für große Besorgnis. Kim Jong Un hatte erst jüngst Japan, Südkorea und den USA mit einem Angriff gedroht. US- Präsident Donald Trump bemüht sich seit Beginn seiner Präsidentschaft, den Druck auf Pjöngjang zu erhöhen, seine Regierung schließt auch ein militärisches Vorgehen gegen Nordkorea nicht aus . Das nordkoreanische Regime wird zudem verdächtigt, hinter dem Giftmord an Kim Jong Nam , dem Halbbruder von Machthaber Kim, im Februar in Malaysia zu stecken.