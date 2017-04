NÖ: Mikl- Leitner zur Landeshauptfrau gewählt

"Ja, ich nehme die Wahl an", sagte Mikl- Leitner um 12.18 Uhr. Eine Minute später folgte: "Ich gelobe, so wahr mir Gott helfe", bei der Angelobung durch Landtagspräsident Hans Penz (ÖVP). Mikl- Leitner gehört - wie zuvor nur Siegfried Ludwig - dem ÖAAB an. Alle anderen bisherigen niederösterreichischen Landeshauptleute waren Bauernbündler.

Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Hans Penz Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Pröll: "Verlasse Führerstand mit unglaublicher Dankbarkeit"

In seiner Abschiedsrede als Landeshauptmann wies Pröll darauf hin, dass er den "Führerstand" in Niederösterreich "nicht mit Wehmut, sondern mit unglaublicher Dankbarkeit, Freude und großer Demut" verlasse. Dass er das Staffelholz übergebe, sei ein "besonderer und emotionaler Moment", sagte Pröll. Für ihn ende eine "lange Reise", die "13.537 Tage gedauert" habe. Pröll war 37 Jahre lang Mitglied der Landesregierung, mehr als 24 davon als Landeshauptmann.

Pröll appellierte zudem, dass man den erfolgreichen Weg nicht verlassen dürfe, etwa durch Nachlässigkeit oder Entscheidungsschwäche. Niederösterreich habe sich als "Land der Aktiven und Kreativen" positioniert, die Zahl der Beschäftigten sei in knapp 25 Jahren von 480.000 auf 600.000 gestiegen. Dazu sei das Land zum Wissenschaftsstandort geworden und setze auf offensive Kulturpolitik, weil: "Ohne Kunst und Kultur geht es nicht."

Häupl sorgte für Lacher

Für Heiterkeit im Sitzungssaal des Landtags sorgte ein - von Pröll bemerktes - Kopfschütteln von Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) auf der Besuchergalerie. Der scheidende Amtskollege hatte in seiner Rede nämlich auch auf "einst mangelndes Selbstbewusstsein" in Niederösterreich hingewiesen.

Nur Klasnic und Burgstaller bisher Landeschefinnen

Mikl- Leitner ist die erst dritte Landeshauptfrau in Österreich. Ihre Vorgängerinnen waren Waltraud Klasnic (ÖVP) in der Steiermark und Gabi Burgstaller (SPÖ) in Salzburg. Beide waren nach zwei Amtsperioden, also rund zehn Jahren, wegen Wahlschlappen gegangen.

Waltraud Klasnic (ÖVP) und Gabi Burgstaller (SPÖ) waren die ersten Landeshauptfrauen in Österreich. Foto: Kronen Zeitung