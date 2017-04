NÖ: Feuerteufel steckt Bäckerei in Brand

Riesenärger in Mitterbach am Erlaufsee in Niederösterreich, nachdem nun doch durchgesickert ist, dass der Brand einer Bäckerei im Ortszentrum von einem Feuerteufel gelegt worden ist. Denn mittlerweile befindet sich ein Verdächtiger in U- Haft. Beim mutmaßlichen Täter handelt es um einen Asylwerber aus Syrien, der bestreitet allerdings, der Feuerteufel zu sein.