Jetzt heizt uns der Sommer so richtig ein

Am Donnerstag muss vor allem in der Früh und am Vormittag noch mit einigen Wolken gerechnet werden und entlang der Alpennordseite regnet es auch noch ein wenig. Tagsüber klingt der Regen aber weitgehend ab und auch die Sonne kommt langsam immer mehr hervor. Am ehesten trocken bleibt es im Süden, die Sonne scheint in Vorarlberg, Tirol und von Osttirol bis zum Südburgenland am längsten. Es weht schwacher bis mäßiger, im Bergland und im Osten mitunter auch lebhafter Wind aus Nordwest. Frühtemperaturen: fünf bis 14 Grad, Tageshöchstwerte: 15 bis 23 Grad.

Am Freitag geht es verbreitet trocken und sonnig durch den Tag. Vom oberösterreichischen Zentralraum bis zum Grazer Becken und weiter im Osten ziehen tagsüber aber auch immer wieder Wolken durch und es muss erneut mit dem einen oder anderen kurzen Schauer gerechnet werden, vor allem im Wald- , Mühl- und Mostviertel. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen: sechs bis 13 Grad, Tageshöchstwerte: 18 bis 27 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Der Hochdruckeinfluss nimmt am Samstag von Westen her weiter zu und es scheint verbreitet die Sonne. Besonders in der Westhälfte zeigt sich der Himmel nahezu wolkenlos. In der Osthälfte des Landes machen sich tagsüber noch ein paar harmlose Haufenwolken bemerkbar, der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen: sieben bis 14 Grad, Tageshöchstwerte: 22 bis 30 Grad, im Westen wird es am wärmsten.

Hochdruckeinfluss und zunehmend warme Luftmassen bringen auch am Sonntag Frühsommerwetter im ganzen Land. Es scheint den ganzen Tag verbreitet die Sonne, über weite Strecken ist der Himmel sogar wolkenlos. Der Wind weht schwach, tagsüber vor allem im Osten mäßig aus Südost bis Ost. Frühtemperaturen: acht bis 14 Grad, Tageshöchstwerte: 24 bis 31 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen und Südwesten.

Foto: APA/PHILOMENA WOLFLINGSEDER

Auch am Montag scheint wieder verbreitet die Sonne, tagsüber gibt es nur wenige, hauptsächlich hohe Wolken am Himmel. Erst am Nachmittag bilden sich ein paar Quellwolken im Westen und Südwesten, die Gewitterneigung ist aber gering. Der Wind weht schwach, im Osten tagsüber mäßig aus Südost bis Süd. Frühtemperaturen: elf bis 17 Grad, Tageshöchstwerte: 27 bis 31 Grad.