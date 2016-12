Japans Premier Shinzo Abe besucht Pearl Harbor

Japan hatte im Zweiten Weltkrieg als Verbündeter Hitler- Deutschlands am 7. Dezember 1941 die in Pearl Harbor auf Hawaii vor Anker liegende US- Pazifikflotte angegriffen , was den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten zur Folge hatte.

Beim Angriff auf Pearl Harbor kamen rund 2400 Menschen ums Leben. Foto: AP

Als die Kämpfe in Europa mit der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 endeten, dauerte der Krieg im Pazifikraum noch an. Anfang August warfen die USA zwei Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki ab . Wenige Tage später kündigte der japanische Kaiser Hirohito die Kapitulation an.

Atombombenabwurf auf Hiroshima: Rund 80.000 Menschen starben sofort, Zehntausende an den Spätfolgen. Foto: AFP PHOTO / HONKAWA ELEMENTARY SCHOOL, EPA

Obama in Hiroshima: Entschuldigung blieb aus

Obama hatte im Mai als erster amtierender US- Präsident Hiroshima besucht, eine Entschuldigung von ihm für die Atombombenabwürfe gab es aber nicht . Bis heute leiden Tausende Menschen unter den Spätfolgen der nuklearen Verseuchung.

Obama mit Abe vor dem Friedensdenkmal in Hiroshima Foto: ASSOCIATED PRESS