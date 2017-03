Hohe Haftstrafen für zwei junge Syrer in Salzburg

Gegen seinen gleichaltrigen Komplizen wurde wegen schweren Raubes und versuchter schwerer Erpressung eine Haftstrafe von zwölf Jahren verhängt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Staatsanwalt verzichtete zwar auf Rechtsmittel, die beiden Verteidiger gaben aber keine Erklärung ab.

Die beiden jungen Erwachsenen sollen am 9. Juli das Opfer in dessen Wohnung in der Stadt Salzburg aufgesucht haben. Sie wollten eigenen Angaben zufolge den 30- Jährigen ausrauben aber nicht töten. Der Hauptbeschuldigte nahm den Serben beim Überfall lange in den "Schwitzkasten". Als dieser sich dann nach vorne streckte, "um ein Messer vom Couchtisch zu nehmen, habe ich ihn zurückgezogen und zugedrückt. Das dauerte fünf Sekunden, dann hörte ich ein Auspusten", schilderte der 19- Jährige vor Gericht.

In diesem Gebäude in Salzburg fanden die Ermittler den ermordeten 30-Jährigen. Foto: Markus Tschepp

Vater des Opfers schlug Alarm

Der 30- jährige Serbe war der in der Nacht auf den 10. Juli 2016 tot in der Badewanne in seiner Wohnung in der Salzburger Elisabethstraße aufgefunden worden. Der Vater hatte zuvor Alarm geschlagen, weil sich sein Sohn nicht mehr gemeldet hatte. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei die beiden Syrer in Unterkünften in Puch bei Hallein bzw. Thalgau verhaften.