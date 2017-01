Heimische Moscheen sollen Tore für Besucher öffnen

Die Islamische Glaubensgemeinschaft will das religiöse Leben der Muslime in Österreich durch mehr Transparenz in den Moscheen nachvollziehbarer machen. Ein Teil der 350 Gebetsräume in Österreich soll nun während des Freitagsgebets für Besucher geöffnet werden. Zudem seien mehr Predigten auf Deutsch geplant, stellte IGGiÖ- Präsident Ibrahim Olgun in Aussicht.