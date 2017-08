Greenpeace- Protest: Österreicherinnen wieder frei

Die beiden Greenpeace- Aktivistinnen Dalia K. und Miriam F. aus Österreich, die am Donnerstag vor einer Ölbohrplattform des norwegischen Konzerns Statoil in der Arktis festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß. Auch für die restliche Crew wurde der Arrest aufgehoben, ebenso wurde auch das von der Küstenwache beschlagnahmte Greenpeace- Schiff Arctic Sunrise freigegeben, berichtete die Umweltorganisation am Montag via Aussendung.