Glawischnig will wieder profilierter auftreten

Die Grünen wollen nach dem Erfolg des von ihnen unterstützten Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen wieder profilierter auftreten. Dies kündigte Grünen- Chefin Eva Glawischnig am Sonntag in der ORF- "Pressestunde" an und sagte, jetzt sei die Zeit da, um einerseits gegen die Annährung der SPÖ an die FPÖ und andererseits gegen den Asylkurs von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) vorzugehen.