Gewehrdieb schlägt auf Flucht jungen Zeugen nieder

Gewehre waren die Objekte der Begierde für zwei maskierte Unbekannte in der Nacht auf Samstag in Kufstein. Das Duo schlug kurzerhand die Ausstellungsvitrine eines Waffengeschäftes ein, stahl die beiden Langwaffen und wollte gerade in einen Fluchtwagen steigen, als sich ihm ein mutiger 20 Jahre alter Zeuge in den Weg stellte. Von ihm ließen sich die Täter jedoch nicht von der Flucht abhalten: Ein gezielter Schlag mit dem Schaft eines der Gewehre setzte den jungen Mann kurzfristig außer Gefecht.