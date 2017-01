Gerald B.: "Meine Eltern haben mir nicht gefolgt"

"Nein, ich habe mein Verbrechen nicht geplant. Es ist einfach passiert", beteuert Gerald B. immer wieder vor den Ermittlern. Am Dienstag prügelte der 43- jährige ÖBB- Bedienstete seine pflegebedürftigen, gehörlosen Eltern im Familienhaus in Perchtoldsdorf in Niederösterreich mit einem Baseballschläger tot.