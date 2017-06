Fremde an Wohnadresse von Wienerin gemeldet

Seit Jahren wohnen Fränzel und ihr Mann in der Wohnung im 22. Bezirk - und sonst niemand. Doch vergangene Woche trudelte plötzlich ein Brief von der MA 35 bei ihr ein, adressiert an eine D. Y., die dort nicht wohnt. Verwundert ruft Fränzel bei der Behörde an und fragt nach.

Die unbekannten Personen meldeten sich an der Adresse der Wienerin. Foto: Privat

"Wie wird da kontrolliert?"

Dort erfährt sie, dass D. Y. und eine zweite Person an ihrer Adresse gemeldet sind und um eine Aufenthaltsgenehmigung ansucht. Fränzel versteht die Welt nicht. "Wie kann jemand einfach an meiner Adresse gemeldet sein?", fragt sie. "Wie wird da kontrolliert?" Fränzel will auf das Problem aufmerksam machen.

Bei der MA 35 erhält sie die Auskunft, dass entsprechende Unterlagen vorgelegt wurden. Sie geht zum Bezirksamt. Die Fremden haben sich tatsächlich auf ihre Adresse gemeldet, eine österreichische Unterkunftgeberin habe unterschrieben. Wohl ein Irrtum, das komme öfters vor, erklärt man ihr. "Sich in der Stiege oder Haustür irren, ja, aber in der ganzen Adresse", zweifelt Fränzel. Dem Hausvermieter sind die Personen nicht bekannt. Fränzel meldet sie ab. Auf "Krone"- Anfrage wollte die MA 35 die Kontrollen nicht kommentieren.

Maida Dedagic, Kronen Zeitung