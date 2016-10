Frau schlägt 4 Angreifer mit Tritten in die Flucht

Kurz vor Mitternacht verließ die Künstlerin ein In- Lokal in den Gürtelbahnbögen und machte sich alleine auf den Heimweg in Richtung Brunnenmarkt. In der Grundsteingasse wurde die Frau plötzlich von vier Männern umringt, massiv bedrängt und attackiert.

"Machte ihnen klar, dass sie mich nicht überfallen können"

"Ich wehrte den Überfall mit Fußtritten ab und machte den Angreifern klar, dass sie mich nicht überfallen können", so das Opfer. In der brenzligen Situation wurden Erinnerungen an andere Vorfälle wach, die allerdings nicht so glimpflich ausgingen und für die Frauen ein schlimmes Ende nahmen.

Diesmal eilte aber ein Zeuge dem Opfer zu Hilfe und alarmierte die Polizei. Sofort lief das Quartett in alle Himmelsrichtungen davon. Bei der Fahndung in der "Problemzone" wurden ein Serbe und ein Marokkaner gefasst. Die Ermittlungen laufen.