Erstes bargeldloses Geschäft Österreichs eröffnet

In Graz hat am Freitag das erste bargeldlose Geschäft Österreichs aufgesperrt. In einer Filiale der Bäckerei Martin Auer kann man ausschließlich mit Kredit- oder Bankomatkarte bezahlen. Das Unternehmen will den Schritt nicht als "Wunsch nach einer generellen Abschaffung des Bargeldes" verstanden wissen, sondern weist vor allem auf die Zeitersparnis und die Minimierung von Fehlerquellen hin.