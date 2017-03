Eiskalte Brüder- Bande ging Polizei ins Netz

Nach Observationen wurden die Männer Anfang März mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra an Adressen in Wien festgenommen. Vier Verdächtige sind in Wiener Neustadt inhaftiert, zwei in Wien. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Straftaten dauern noch an.

"Loyal bis in den Tod"

"Lieber sitzen als singen! Loyal bis in den Tod!" Der Slogan auf der Facebook- Seite eines der Haupttäter namens Selman M. und seiner Kumpanen (unter ihnen zwei seiner Brüder) sagt wohl alles: Es wurde gehandelt, nicht viel geredet. Nicht einmal jetzt hinter Gittern.

Aber langsam: Monatelang soll die brutale Truppe "Genossen" tyrannisiert haben. Was bis dato offiziell aktenkundig ist:

Die Entführung eines Türken (40) am 20. November 2016: Der Mann wurde gezwungen, in ein Geländefahrzeug zu steigen, und nach Bad Vöslau gebracht. Mit vorgehaltenen Messern forderten die Täter Geld und Dokumente - sie bekamen, was sie wollten. Trotzdem durchbohrten sie die Oberschenkel ihres Opfers mit Messern, bevor es "um sein Leben flehen musste".

18. Dezember 2016: Es war kurz vor 4 Uhr, als ein Freund des ersten Opfers von der Bande zu einer Party in ein Lokal in Wien- Meidling eingeladen wurde. Dort angekommen, wurde der Türke von einem Teil der nun Verhafteten erwartet und mit Pistolen verprügelt, bevor ihm zwölfmal ein Messer in den Körper gerammt wurde.

Die vorerst letzte Tat vor der Verhaftung: ein Streit in einem Wiener Rotlichtlokal - weil der Musiker nicht das Wunschlied der Männer spielte, wurde mit einer Pistole einfach durchs Lokal gefeuert .

Das Landeskriminalamt Niederösterreich ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059/133- 30- 3333.

Sandra Ramsauer und Christoph Budin, Kronen Zeitung