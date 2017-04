Eishockey- Damen verpassen A- WM- Aufstieg!

Österreichs Eishockey- Frauen haben bei der Heim- WM der Division 1A (B- WM) in Graz das entscheidende Spiel gegen Japan 1:4 verloren. Tore von Hanae Kubo (2), Moeko Fujimoto und Sena Suzuki sorgten für den Sieg des Topfavoriten, der damit schon vor dem letzten Spiel als Aufsteiger in die A- WM feststeht. Den ÖEHV- Ehrentreffer zum Endstand erzielte Eva Maria Beiter Schwärzler. Auch die Abstiegsfrage ist schon vor den abschließenden Spielen am Freitag geklärt. Frankreich spielt nach einem 0:1 gegen Ungarn künftig nur noch in der Division 1B.