Duzdar ortet "Intrigantenstadel" in ÖVP- Team

Der "überwiegende" Teil im ÖVP- Regierungsteam arbeite konstruktiv und seriös, "andere glänzen durch Abwesenheit" und würden den "Intrigantenstadel" dirigieren, so Duzdar am Dienstag nach dem Ministerrat. Gefehlt haben bei der Sitzung Außenminister Sebastian Kurz und Innenminister Wolfgang Sobotka (beide ÖVP). Jene, die "nicht wollen" und kein Interesse an konstruktiver Regierungsarbeit hätten, sollten sich aber hinstellen und dies auch klar sagen, forderte Duzdar. Auch SPÖ- Gesundheitsministerin Pamela Rendi- Wagner wies explizit darauf hin, dass Kurz bei der Regierungssitzung fehlte.

Schieder sieht "internen Konflikt" in der ÖVP

SPÖ- Klubchef Andreas Schieder findet, dass die Arbeitsstimmung in der Regierung zwar gut ist, es jedoch "Leute wie Kurz" gebe, die sich "in einem kleinen Dauerwahlkampf" befinden würden - und Innenminister Sobotka werde dabei "vorgeschickt". Dass auch SPÖ- Chef Kern Vorwahlkampf betreibe, stellte Schieder in Abrede: Dessen Social- Media- Aktivitäten - Stichwort "Pizza- Kanzler" - seien kein Wahlkampf. In der ÖVP hingegen gebe es einen "internen Konflikt", dessen "Epizentrum" Kurz sein dürfte.

Stöger: "ÖVP soll sagen, wenn sie nicht mehr will"

SPÖ- Infrastrukturminister Jörg Leichtfried hat ebenfalls das "Gefühl", dass es beim Koalitionspartner zwei Gruppierungen gibt. Er hofft, dass wieder "etwas Ruhe" in der ÖVP einkehrt, denn man habe "allerhand zu tun". Sein Parteikollege, Sozialminister Alois Stöger, sagte auf die Frage, ob ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner seine Mannschaft noch unter Kontrolle habe, dies sei nicht seine Angelegenheit. Die Konsequenzen müsse jedenfalls die ÖVP ziehen und "sagen, wenn sie nicht mehr will".

SPÖ-Sozialminister Alois Stöger Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

SPÖ- Parteimanager Georg Niedermühlbichler sagte, es sei wichtig, zu schauen, wer hinter den ständigen Attacken Sobotkas stehe. "Wahrscheinlich will Sebastian Kurz nicht länger warten." Das Problem müsse die ÖVP selbst lösen. Was nicht gehe, sei, dass der Innenminister den Kanzler austauscht, so Niedermühlbichler. Sobotka müsse sich überlegen, ob er noch Teil dieser Regierung sein möchte.

Mitterlehner: Sobotkas Äußerungen "nicht hilfreich"

Mitterlehner hatte vor dem Ministerrat erklärt, er halte Sobotkas Äußerungen für "nicht hilfreich" und "nicht zweckdienlich". Auf die Frage, ob ihm mit Sobotka schon der Geduldsfaden reiße, meinte der ÖVP- Parteiobmann: "Das ist eine gute Frage." Und weiter: "Ich bin Parteichef", somit gehöre es auch dazu, "mit diesen Dingen konfrontiert" zu werden. Es herrsche eine Vorwahlstimmung, die aber nicht von ihm inszeniert werde.

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Emotionen sollten abgebaut werden - das gelte für beide Koalitionspartner, denn beide Seiten würden das Klima "nur aufschaukeln", da es vielleicht bei der inhaltlichen Arbeit nicht so weitergeht, wie gewünscht. Klar sei, dass die Regierung damit kein gutes Bild in der Bevölkerung abgebe. Der Vizekanzler forderte, dass zur Sacharbeit zurückgekehrt wird, und drängte auf gegenseitigen Respekt. "Ich sehe gute Chancen, das zu bereinigen", so Mitterlehner.