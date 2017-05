Dieb rast bei Flucht direkt auf Polizisten zu

Szenen wie in einem Action- Film haben sich am Sonntag im nordburgenländischen Parndorf abgespielt: Ein Polizist außer Dienst ertappte einen Reifendieb auf frischer Tat - dieser flüchtete, wurde verfolgt und fuhr beinahe zwei Beamte um. Festnahme! Und bei Bruckneudorf bretterte ein Lenker in einem gestohlenen Luxuswagen mit 200 km/h über die Autobahn.