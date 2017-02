Burger King zieht in Rosenberger- Raststationen ein

Die Integration sei ein wesentlicher Teil der von der Rosenberger- Gruppe mit Sitz im niederösterreichischen Loosdorf eingeschlagenen Modernisierungsinitiative an ihren Raststationen, deren Service und Qualität in einem unabhängigen Test vor Kurzem bestätigt worden sei. Das eigenständige Gastronomiesortiment bleibe erhalten. "Durch die Kooperation mit Burger King möchten wir zusätzlich neue Zielgruppen ansprechen", so Geschäftsführer Thomas Wollner in der Aussendung am Mittwoch.

"Rasche flächendeckende Ausweitung" für Burger King

Burger King ist bisher mit vier Standorten an Österreichs Autobahnen vertreten. "Mit der Rosenberger- Gruppe haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir nicht nur eine rasche flächendeckende Ausweitung erreichen, sondern der auch unsere zukunftsweisenden Wege in der Gastronomie an österreichischen Autobahnen teilt", so Hartmut Graf, Geschäftsführer des österreichischen Master- Franchisenehmers TQRS.

Träger des Joint Ventures ist die neu gegründete RBT Quick Service Restaurants GmbH & Co. KG, deren Gesellschafter zu 51 Prozent die TQSR Holding und Development GmbH und zu 49 Prozent die Rosenberger Restaurant GmbH sind. Die ersten beiden Restaurants sollen in der zweiten Jahreshälfte eröffnet werden.