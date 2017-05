Bub vergewaltigt - Iraker kommt in Kürze frei!

Der Iraker war im Herbst 2015 aus rein finanziellen Gründen über die Balkanroute nach Wien gekommen. Dass er in der Heimat verfolgt würde, behauptet nicht einmal er selbst.

Am 2. Dezember 2015 vergewaltigte er bei einem Besuch des Wiener Theresienbades in der Garderobe einen zehnjährigen Buben. Dieser leidet noch heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Foto: APA/Georg Hochmuth

"Ich hatte seit vier Monaten keinen Sex", begründete der Angeklagte seine widerliche Tat - die ihm auch durchaus als strafbar bewusst war. "Das ist in jedem Land der Welt verboten", erklärte er vor Gericht.

"Fast noch jugendliches Alter"

In einem ersten Verfahren war Amir A. zu sechs Jahren verurteilt worden, nach der Aufhebung in einem zweiten Durchgang zu sieben. Doch dies war den OGH- Richtern nun deutlich zu viel. Es sei ja bei einem einmaligen Vorfall geblieben, beschwichtigte der Vorsitzende. Unter Berücksichtigung des fast noch jugendlichen Alters des Täters seien daher vier Jahre ausreichend.

Kronen Zeitung/krone.at