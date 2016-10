Bei Schießübung Nachbar im Gesicht getroffen

Betrunken feuerten am Sonntag sechs Freunde in Ried in Traunkreis in Oberösterreich mit einem Kleinkalibergewehr auf eine Blechdose. Doch einige Schüsse gingen daneben - die Folgen waren fatal: Denn ein Projektil traf einen 50- Jährigen, der vor dem Nachbarhaus stand! Anrainer alarmierten die Polizei, die Cobra nahm die Alko- Schützenpartie fest.