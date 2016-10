Asylsturm: So wurde unsere Südgrenze überrannt

Die Asylkrise hat unser Land fest im Griff. Begriffe wie "Willkommenskultur" und "Refugees welcome" wurden bald von überfüllten Flüchtlingsquartieren und Kosten in Millionenhöhe überschattet. krone.at hat die Ereignisse des turbulenten Jahres für Sie zusammengefasst.

Mitte Oktober 2015 wurde die Grenze von Ungarn zu Kroatien gesperrt. Die Auswirkungen dieser Maßnahme sollten für Österreich verheerend sein: Hatte sich gerade erst die Lage im burgenländischen Grenzort Nickelsdorf beruhigt, stürmten von nun an täglich mehrere Tausend Flüchtlinge den Grenzübergang in Spielfeld. Die Sammelstelle war in Windeseile restlos überfüllt. Die wochenlangen Vorbereitungen der Einsatzkräfte stellten sich bald als unzureichend heraus. Es kam zu Tumulten, Flüchtlinge durchbrachen die Absperrungen und machten sich auf eigenen Faust auf den Weg Richtung Deutschland.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Viele Monate war Spielfeld ein Nadelöhr für Flüchtlinge auf der Balkanroute. Foto: Sepp Pail

Foto: APA/Harald Schneider

Ankommende Flüchtlinge in Spielfeld Foto: Klemens Groh

In Anbetracht der offenkundig außer Kontrolle geratenen Lage geriet die damalige Innenministerin Johanna Mikl- Leitner Ende Oktober zunehmend unter Druck. Die heikle Debatte rund um die Aufstellung eines Grenzzauns wurde allgegenwärtig. Sprach Mikl- Leitner zunächst noch von einer "technischen Sperre" wurde sie schon bald konkreter. Ein "Grenzzaun mit Tor" sollte die Situation entschärfen. Heftige politische Auseinandersetzungen waren die Folge, dennoch wurde der Zaun, schließlich offiziell als "Leitsystem" bezeichnet, noch im Dezember an der steirisch- slowenischen Grenze aufgestellt.

Foto: Jürgen Radspieler

Foto: Jürgen Radspieler

Zu Beginn des neuen Jahres beschloss die Regierung schließlich ein Maßnahmenpaket inklusive Obergrenze und neuem Grenzmanagementsystem: Im Jahr 2016 sollen nicht mehr als 37.500 Flüchtlinge aufgenommen werden. Damals befanden sich bereits 90.000 Menschen im Asylverfahren, von da an sollten es nie mehr als 130.000 gleichzeitig sein. Außerdem sollten nur noch maximal 80 Asylanträge pro Tag angenommen werden.

Am 19. Februar wurden diese Maßnahmen erstmals umgesetzt - sie führten in Spielfeld rasch zu einer deutlichen Entspannung der Situation. Im Zuge der Schließung der Balkan- Route kehrte Ende März am steirisch- slowenischen Grenzübergang gar wieder Normalität ein.

Foto: AP/Ronald Zak

Foto: AP/Ronald Zak

Anfang April dann der nächste Paukenschlag: Mikl- Leitner wurde als Innenministerin von ÖVP- Kollege Wolfgang Sobotka abgelöst. Bei seiner Angelobung am 21. April bekräftigte der neue Innenminister, dass er die Linie der Bundesregierung weiterentwickeln wolle.

Nach der Amtsübergabe an Sobotka wird Johanna Mikl-Leitner in St. Pölten angelobt. Foto: APA/Roland Schlager

Innenminister Wolfgang Sobotka Foto: APA/Georg Hochmuth

Das Chaos an Österreichs Grenzübergängen verlagerte sich schließlich in die Städte selbst: Asylunterkünfte platzen aus allen Nähten, so fanden etwa 119.000 Menschen dort Unterschlupf. Im August lebten laut Insider- Informationen der "Krone" davon 84.000 Asylwerber in der Grundversorgung. 35.000 bezogen Mindestsicherung und erhielten somit 837,76 Euro pro Monat.

Bis Oktober 2016 wurden in Österreich bereits 28.298 Asylanträge gestellt - die meisten stammen von Afghanen, Syrern und Irakern. Im Jahr 2015 waren es insgesamt 88.340.

Im Jahr 2016 dürfte die Asylkrise den österreichischen Steuerzahler 802 Millionen Euro kosten - und im kommenden Jahr kommt es noch dicker: Mitte Oktober verkündete Finanzminister Hans Jörg Schelling, dass für 2017 nicht weniger als zwei Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen berechnet werden.

Wie Herr und Frau Österreicher diese horrende Summe stemmen sollen, bleibt wohl abzuwarten ...