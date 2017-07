Alkolenker (20) rast in Menge - mehrere Verletzte

Laut Polizeisprecher Thomas Meßner kam es gegen 3 Uhr früh zu dem Vorfall. Ein 29- jähriger Security- Mitarbeiter hatte die Polizei alarmiert, nachdem sich der 20- Jährige auf einem Parkplatz zweimal vor seinem Wagen erbrochen hatte. Als die Polizisten eintrafen, raste der Betrunkene mit dem Wagen auch schon in Richtung eines Lokals, das sich auf dem Gelände des Strandfestes befand, und touchierte dabei den Security- Mitarbeiter. Der 29- Jährige wurde vom Wagen mitgeschleift, er konnte sich jedoch nach mehreren Metern selbst aus der gefährlichen Lage befreien.

Gast auf Motorhaube geschleudert

Der Lenker steuerte anschließend ohne Rücksicht auf die Veranstaltungsgäste zu, die vor dem Lokal standen. Dabei wurden zwei Einheimische im Alter von 56 und 46 vom Pkw erfasst und verletzt. Danach fuhr der Salzburger auch noch einen 26- Jährigen nieder. Der Einheimische wurde auf die Motorhaube geschleudert und landete vor dem Auto.

Erst als der Mann auf dem Boden lag, stoppte der 20- Jährige die Fahrt, sprang aus dem Pkw und rannte davon. Nach wenigen Metern konnten ihn die Beamten jedoch einholen. Er wehrte sich heftig und biss einen Polizisten. Die Verletzten wurden ins Spital gebracht. Laut Meßner sei keiner der Beteiligten bei der Wahnsinnsfahrt des 20- Jährigen lebensgefährlich verletzt worden.

Diebesgut entdeckt, kein Führerschein, Kennzeichen gestohlen

Als die Beamten nach der Festnahme des Verdächtigen - er hatte 1,54 Promille Alkohol im Blut - dessen Auto genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie Erstaunliches. Denn in dem Fahrzeug stießen sie auf drei gestohlene Hochdruckreiniger samt Zubehör und einen Bohrhammer. Diese Gegenstände waren einige Tage zuvor in Neumarkt am Wallersee gestohlen worden. Weiters besitzt der 20- Jährige gar keinen Führerschein, die Kennzeichen des Pkw waren kurz zuvor in der Stadt Salzburg gestohlen worden und der Wagen war auch nicht für den Verkehr zugelassen.

Die Ermittler versuchten dreimal, den Salzburger einzuvernehmen, doch er verweigerte stets eine Aussage. Er ist wegen verschiedener Eigentumsdelikten bereits amtsbekannt. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Weitere Personen, die bei dem Vorfall in Seekirchen verletzt wurden, sollen sich an die Polizeiinspektion Seekirchen, Telefon 059133- 5126, wenden. Zudem werden noch Zeugen gesucht, die Angaben dazu machen können.