42- Jähriger verletzt junge Handydiebe mit Messer

Alles begann am Freitagabend, als die beiden 18- Jährigen gemeinsam mit ihrem späteren Peiniger in dessen Wohnung zusammensaßen und Alkohol tranken. "Im Suff stahl einer der Burschen das Handy des Saufkumpanen, was zunächst unbemerkt blieb", schildert ein Polizist.

"Sofort die beiden Burschen im Verdacht"

Erst am nächsten Tag soll der 42- jährige amtsbekannte Feldkirchner realisiert haben, dass sein Handy fehlte. "Dabei hatte er sofort die beiden Burschen im Verdacht", so der Polizist weiter: "Er ließ sich jedoch nichts anmerken und lud sie Samstag erneut auf einen Umtrunk ein."

Als die beiden Feldkirchner die Wohnung betraten, schnappte die Falle zu. Gemeinsam mit einem Komplizen (26) sperrte der alkoholisierte Mann die Burschen in ein Zimmer und forderte mit Gewalt sein Handy zurück: "Dabei stach er ihnen mit einem Küchenmesser in die Hüfte und verletzte sie im Gesicht." Als sie den Diebstahl gestanden, ließ er sie frei. Als die Burschen nach Hause kamen, alarmierten sie die Polizei. Kurz darauf rückten Cobra- Beamte aus und nahmen die beiden Brutalos fest.

Alexander Schwab, Kronen Zeitung