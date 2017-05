23- Jähriger feuert aus Auto heraus auf zwei Buben

Wilde Szenen haben sich am Freitag in der Südoststeiermark abgespielt: Ein 23- Jähriger feuerte aus dem fahrenden Auto heraus auf zwei Buben im Alter von elf Jahren, die gerade mit den Fahrrädern an dem Wagen vorbeifuhren. Der Verdächtige fuhr danach davon, konnte aber ausgeforscht werden. Schuldbewusstsein zeigte der junge Mann nicht - er wurde angezeigt.