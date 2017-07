Kultfestival Montreux im Live- Stream verfügbar!

Dass Montreux eigentlich eine Stadt im Schweizer Kanton Waadt mit knapp 30.000 Einwohnern ist, das wissen nur geografische Experten. Vielmehr konnotiert der Musikinteressierte mit Montreux ein Jazz- Festival, noch viel mehr eine Lebenseinstellung. Unter der Leitung des legendären Claude Nobs entwickelte sich das Montreux Jazz Festival nach seiner Erstaufführung im Jahr 1967 zu einem der bekanntesten Europas, dass vor allem Connaisseure hochqualitativer Klänge niemals enttäuschte. Nobs leitete das renommierte Get Together bis zu seinem Tod 2013, doch die Maschinerie ließ sich davon nicht aufhalten.

Deep Purples "Smoke On The Water", der vielleicht einprägsamste Song der Rock- Geschichte entstand übrigens aus einer Beobachtung in Montreux - wenn auch nicht während des Jazz Festivals. Als am 4. Dezember 1971 Frank Zappa und seine Mothers Of Invention spielten, brach im dortigen Casino ein Feuer aus. Nobs persönlich half die Menschen vor dem Feuer zu retten, Purple schrieben einen Song darüber, der Rest ist Geschichte. Im Laufe der letzten 50 Jahren wurden nicht nur unzählige Live- Videos, -DVDs und -Mitschnitte von Bands aus aller Herren Länder aufgenommen, das Festival erweiterte sich auch inhaltlich immer mehr Richtung Rock und Pop. Gäste beim Jazz Festival waren u.a. Legenden wie Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Led Zeppelin, Johnny Cash oder Ray Charles.

2017 finden an insgesamt 16 Auftrittstagen an 15 verschiedenen Orten knapp 400 Konzerte statt, der großteil davon bei freiem Eintritt. Rund um den Genfer See werden die unterschiedlichsten Locations bespielt, Künstler wie Alt- J, Herbie Hancock, Bryan Ferry, Grace Jones oder Lauryn Hill machen bzw. machten Montreux 2017 ihre Aufwartung.

Dank der Partner von Red Bull TV können all jene, die das Festival nicht selbst besuchen können, via Stream hautnah dabei sein. Neben Livestreams der Bands gibt es auch Hintergrundberichte und Interviews, um das ins Wohnzimmer transferierte Festival- Feeling perfekt zu machen. Ausgewählte Konzerte und Interviews sind auch nach der Live- Ausstrahlung für kurze Zeit als Video on Demand verfügbar.