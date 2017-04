Horrorcrash! Formel- 4- Pilot verliert beide Beine

Dem britischen Nachwuchsfahrer Billy Monger sind nach einem Rennunfall in der Formel 4 in Donington beide Unterschenkel amputiert worden. Das teilte das Management des 17- Jährigen am Mittwoch mit. Monger war am Sonntag mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm wegen eines Defektes langsam fahrenden Wagen aufgefahren. Die Rettungskräfte hatten ihn erst nach 90 Minuten aus dem Wrack bergen können.

Formel- 1- Stars sammeln Spenden

Sein Management hat einen Spendenaufruf gestartet: "Billy war immer ein Kämpfer, der im Laufe seiner Karriere schon große Hürden überwinden musste. Nun brauchen wir eure Unterstützung, damit wir Billy und seiner Familie dabei helfen können, diese Verletzungen zu überstehen, die sein Leben so massiv beeinträchtigen werden."

Bis jetzt wurden schon mehr als 350.000 Euro gespendet. Auch Formel- 1-Stars wie Jenson Button oder Lewis Hamilton helfen mit.

"Wir sind im Begriff eine Stiftung aufzubauen. Die Spenden werden werden für Billys Behandlung jetzt und in Zukunft verwendet, um ihn zu helfen, wieder vollwertig und aktiv am Leben teilzunehmen", teilte sein Management mit.