Daniel Craig wird noch einmal James Bond spielen!

Der 25. James- Bond- Film soll am 8. November 2019 in den US- amerikanischen Kinos starten. Das kündigten die Produktionsfirmen Metro- Goldwyn- Mayer und Eon Productions am Montag auf der offiziellen James- Bond- Website an. In Großbritannien und dem Rest der Welt solle der Film "traditionell etwas früher starten", hieß es. Die Ankündigung sorgte erwartungsgemäß für Spekulationen: Wird Daniel Craig zum fünften Mal, den berühmten Geheimagenten spielen? Laut einem Bericht der "New York Times" ist der Brite als 007 fix ein weiteres Mal mit von der Partie!