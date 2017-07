Hagel und Starkregen sorgten für 55 Einsätze

"Der Hagel hat zehn bis 15 Minuten gedauert. Der Pavillon meines Vermieters ist völlig zerstört", erzählt Jaquelin Thomiszer aus St. Andrä im Lavanttal.

Gut zehn Minuten hagelte es in St. Andrä im Lavanttal. Foto: Katrin Marianne Egger

Erneut wurde das Lavanttal Mittwoch am späten Nachmittag von schweren Unwettern heimgesucht. Laut Landesalarm- und Warnzentrale wurden bis in die Abendstunden 55 Einsätze im Bezirk Wolfsberg gemeldet. 18 Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz, um sich vor allem um die zahlreichen Überflutungen zu kümmern. So mussten die Wolkersdorferstraße im Ortsgebiet von St. Stefan und die St. Pauler Straße von Vermurungen befreit werden.

In Jakling stand ein Schafstall mit Futtervorräten unter Wasser. Auch die Halle des BFI Ausbildungszentrums Wolfsberg in St. Stefan war teilweise überflutet und ebenfalls der Keller der Stahlbaufirma Astam in St. Andrä.

In Messensach bei Jakling wurden mehrere Häuser durch einen reißenden Bach überflutet. Foto: Bachhiesl

"Wir waren von 18 bis 22 Uhr im Einsatz. Die Straßen sind jetzt alle wieder frei. In Messensach bei Jakling hat ein reißender Bach, der durch den Wald herunterkam, das Siedlungsgelände überflutet. Da haben wir mehrere Keller auspumpen müssen", erzählt Gemeindefeuerwehr- Kommandant Wolfgang Kobold.

Claudia Fischer, Kärntner Krone