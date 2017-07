Hochzeits- Alarm! Mario Götze hat sich verlobt

Wie die "Bild" berichtet, hat der Star von Borussia Dortmund seiner Freundin, Ann- Kathrin Brömmel, während des gemeinsamen Urlaubs einen Heiratsantrag gemacht. Zudem trug die 27- Jährige zuletzt einen Diamantring am linken Ringfinger. Zu Götzes Geburtstag am 3. Juni hatte sich Brömmel ein "M" auf den rechten Ringfinger tätowieren lassen.

Götze und die ehemalige "Let´s Dance"- Kandidatin sind bereits seit 2012 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich über gemeinsame Freunde. Obwohl der Finaltorschütze der WM 2014, wie auch Brömmel, sehr aktiv auf Social- Media- Plattformen sind, ist über ihr Privatleben nur wenig bekannt.

Training aufgenommen

Auch sportlich will der 25- jährige Götze schon bald wieder von sich Reden machen. Derzeit trainiert er individuell, will aber zum Saisonstart bei Borussia Dortmund auch das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Seinen letzten Einsatz bestritt, der als Supertalent geltende Götze, am 29. Jänner beim Bundesliga- Match gegen Mainz 05.

So macht sich Götze fit für die neue Saison: