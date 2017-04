Austrian Fashion Awards und Departure Night

Am Dienstag, den 25. April 2017 werden zum vierten Mal die AFA- Austrian Fashion Awards 2017 für die besten österreichischen Designer und Nachwuchstalente vergeben. Die Verleihung bildet den Auftakt zum Take Festival for Independendent Fashion and Arts in der Alten Post, Wien. Auch am Donnerstag gibt es hier ein Highlight: Die Departure Fashion Night, bei der Modeschaffende und Labels ein Zeichen für den lebendigen Modebereich der Stadt setzen. Mit City4U könnt ihr dabei sein: