Coup des Skischuh-Doktors direkt aus 3D-Drucker

Das Geschäft von Sporthändler Franz Egger in Dorfgastein ist seit jeher Anlaufstelle für schmerzgeplagte Wintersportler. Ein Kunde verlieh ihm den Titel "Skischuh-Doktor", weil er gegen die Schmerzen immer etwas parat hatte und sich mit den Leiden der Skifahrer über Jahrzehnte auseinandersetzte.

So tüftelte er lange an einer Spezial-Sohle für den Skischuh. "80 Prozent der Skifahrer haben zu große Schuhe", weiß der Fachmann. Der Hintergrund: Normalerweise steht man auf Grund eines Keils mit der Ferse höher als mit den Zehen. Der Fuß rutscht nach vorne und es ist zu wenig Platz in Schuh.

Eggers neue Sohle erzeugt einen Negativstand. Heißt: "Der Fuß vorne nimmt durch die Sohle eine höhere Position ein als im Fersenbereich. Erzielt wird ein besserer Fersensitz, damit eine leichtere Schwungauslösung und ein erhöhter Kantendruck."

Die dafür notwendige Spezialsohle, die Egger eigens entwickelt hat, wurde mittlerweile patentrechtlich geschützt. "Easystand", so nannte der Pongauer Tüftler sein Werk.

Das er jetzt um noch eine Weltneuheit erweitert hat: Trotz dem erste Serien in Italien hergestellt wurden, ist die Spezialsohle aus Kosten- und Zeitgründen noch nicht reif für die Massenproduktion. Daher stellt Egger seine Erfindung selbst her - mittels Extruderdrucker, salopp als 3D-Drucker bezeichnet. Egger kann damit als einziges Sporthaus individuell dem Kunden angepasste Einlagen direkt vor Ort einsetzen. Dafür bekam er sogar den Innovations-Award auf der ISPO in München.

Max Grill, Kronen Zeitung