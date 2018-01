Ministerin will Bremsen bei Tourismus lösen

Der Tag war für Köstinger reich gespickt mit Terminen: Nicht nur der Landesbauernrat, sondern auch Gespräche mit Touristikern standen auf der Agenda. Dabei wurde sie wohl mit einigen Themen konfrontiert, die den Bauern und Touristikern unter den Nägeln brennen.

Stichtag: 1. November

Was den Tourismus betrifft, ist vor allem eine Forderung vorrangig: Die Senkung der Umsatzsteuer für Übernachtungen von 13 auf 10 Prozent. Ein Anliegen, das die Ministerin unterstützt: "In ganz Österreich beobachten wir, dass die Nächtigungszahlen zwar steigen, doch dass die Umsätze rückläufig sind. Hier müssen wir für Entlastung sorgen, die Umsatzsteuer soll bis 1. November dieses Jahres gesenkt werden." Eine Umsetzung der Reform bereits bis zum Start der Sommersaison sei nicht möglich. "Es muss einen Beschluss im Ministerrat geben, die Vorbereitungen hierfür wurden bereits getroffen. Dann muss das Gesetz im Parlament begutachtet werden und wir benötigen natürlich eine Gegenfinanzierung", sagt Köstinger.

"Zusammenarbeit nötig"

Grundsätzlich arbeitet die Ministerin an einer Gesamt-Strategie, um den Tourismus als Wirtschaftsfaktor nachhaltig ausbauen zu können. So ist etwa die Bekämpfung des Fachkräftemangels genauso enthalten wie die Aufhebung von "nicht nachvollziehbaren Regeln". In Letzteres könnte die Allergenkennzeichnung fallen. Dass die Regierung dem Tourismus den Rücken stärken will, begrüßt Platter: "Die Wertschöpfung muss gesichert werden, ansonsten leidet die Qualität. Und dafür müssen wir künftig gut kooperieren."

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung