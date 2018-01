Spieljochbahn in Fügen wurde offiziell eingeweiht

Die neue Spieljochbahn in Fügen im Zillertal ging bereits - wie berichtet - kurz vor Weihnachten 2017 in Betrieb. Offiziell eingeweiht wurde sie am Freitag Nachmittag - und zwar in Anwesenheit der Familie Schultz sowie vielen Politikern und Ehrengästen. 45 Millionen Euro wurden in die Bahn investiert, sie soll zukünftig durchgehend fahren.