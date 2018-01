Alte Kaserne soll zu Luxushotel werden

Rund sechs Jahre ist es her, dass die niederösterreichische Schweighofer-Stiftung das Kasernenareal samt eigener Seilbahn am Krippenstein in Obertraun gekauft hat. Inzwischen ist das etwa 5,3 Hektar große Gelände samt Gebäude und Gjaidbahn - zumindest nach außen hin - unverändert. "Unser Projekt lebt aber", bestätigt Johannes Marek von der Stiftung.



Planung vorangetrieben

Zuletzt hatte man sich intensiv der Betreibersuche gewidmet: "Wir haben einige Interessenten, endgültig entschieden ist aber noch nichts", so Marek. Die Planung sei jedenfalls vorangetrieben worden, auch bezüglich Reaktivierung des teilabgebrochenen Lifts. Kürzlich hat die Stiftung auch eine ehemalige Pension nahe der Gjaidbahn-Talstation angemietet. "Dort könnten Architekten, Bauleute oder später Mitarbeiter des Hotels untergebracht werden", sagt Marek. Obertrauns Bürgermeister Egon Höll glaubt jedenfalls daran, dass aus dem Luxushotel etwas wird: "Vor allem, nachdem nun das Personalhaus im Ort angemietet wurde, gehe ich davon aus, dass das Projekt weiterverfolgt wird."



Luxuskette interessiert

Welche exklusiven Hotelbetreiber der alten Kaserne wieder Leben einhauchen wollen, ist noch nicht bekannt. Nur, dass die Luxuskette Six Senses an dem Ort interessiert ist, bestätigt eine Firmensprecherin: "Wir haben noch nichts unterschrieben. Aber wenn etwas fixiert ist, wird es eine Aussendung geben."

Simone Waldl, Kronen Zeitung