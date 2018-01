In seiner Bergwelt daheim

Im Lesachtal kennt wohl jeder Mario Lugger. Der 45-Jährige beschreibt sich selbst als "ein Drittel Bergbauer, ein Drittel Bergführer und ein Drittel Bergtouristiker." Darüber hinaus ist er auch Bergretter, Obmann des Mühlenweges, Mitglied der Trachtenkapelle sowie der kabarettistischen Volksmusikgruppe "Die Stinksocken". Ein echtes Multitalent. Und eine Tour mit Lugger macht Spaß, richtig Spaß - man erfährt dabei viel über das Lesachtaler Bergbauernleben.

"Ohne Bauernhand wäre die Tour auf die Samalm auch nicht derart schön", erklärt der leidenschaftliche Bergbauer, der sich für den nachhaltigen Tourismus im Bergtal einsetzt. Die Tour starten wir bei Luggers Bauernhof am Wiesengrund in Maria Luggau. Schnee liegt massig im Lesachtal, und so steigen wir knapp zwei Stunden lang durch eine herrliche Winterlandschaft über den Guggenberg und sanfte Almhänge hinauf auf die 1989 Meter hohe Samalm, auf deren höchsten Punkt das Samalmkreuz thront. Eine wunderschöne Genussskitour im Lesachtal.

www.bauernhof.jimdo.com