Black Rebel Motorcycle Club: Gefühl im Rock'n'Roll

Als die beiden Schulfreunde Peter Hayes und Robert Levon Been vor 20 Jahren ihr erstes gemeinsames musikalisches Projekt namens The Elements gründeten, hatten sie noch keine Ahnung, dass sie zwei Dekaden später als die vielleicht größten und eventuell letzten Heilsbringer des Rock'n'Roll gelten würden. Schuld daran ist aber nicht nur die Musik, sondern auch die Attitüde des um Schlagzeugerin Leah Shapiro komplettierten Trios aus San Francisco, Kalifornien. Hayes und Been verspürten schon seit jeher die Liebe zum rebellischen Außenseitertum, deshalb erfolgte schnell die Umbenennung der Band. Der Black Rebel Motorcycle Club ist Cineasten freilich deshalb ein Begriff, weil er dem legendären 50er-Jahre-Film "The Wild One" entliehen ist, mit dem der "King Of Cool" Marlon Brando zu immerwährenden Weltruhm aufstieg.

Geschmackvolle Klangmessen

Mit Alben wie "B.R.M.C.", "Howl" oder "Beat The Devil's Tattoo" erlangte die Band über die Jahre unumstößlichen Kultstatus. Die stets in schwarz gekleideten, mit Lederjacken und tonnenweise Pomade in den Haaren ausgestatteten Musiker vermischen seit jeher kompromisslosen Garage Rock mit Punk Rock-, Blues- und partiell eingestreuten Psychedelic-Zitaten und sind seit Anbeginn ihrer Karriere gegen jegliche Formen von Trends gebürstet. Mit ziemlicher Sicherheit ist es genau diese Art von konsequenter Haltung, die den BRMC zu Helden des Undergrounds gedeihen ließ. Die Fanbase ist weltweit eine große und loyale, der man an guten Abenden auch spontane Drei-Stunden-Konzerte zuteilwerden lässt. Man feiert gemeinsam eine Messe des guten Geschmacks - stilistisch als auch musikalisch, denn so störrisch und unnachgiebig die Band nach außen hin auch wirken mag, die klangliche Perfektion ist dem Trio ein wichtiges Gut, wie uns Frontmann Peter Hayes im Interview erklärt.

"Wir versuchen immer das Beste aus uns herauszuholen und bis es soweit ist, dauert es manchmal sehr lange. Natürlich muss man die Songs irgendwann ziehen lassen, denn sonst würde man verzweifeln. Und wären wir tatsächlich komplette Perfektionisten, würden wir ohnehin nie etwas veröffentlichen." Dieser Tage erscheint mit "Wrong Creatures" das achte Studioalbum, seit dem Vorgänger "Specter At The Feast" sind beinahe fünf Jahre vergangen. Fünf Jahre, in denen Coolness, Lockerheit und Zusammenhalt der Band auf eine harte Probe gestellt wurde. Im Herbst 2014 gab die dänische Drummerin Shapiro bekannt, dass sie sich aufgrund einer seltenen Krankheit einer Gehirnoperation unterziehen musste. Obwohl alles gut ging und sie nach der Reha wieder ihre vollständigen motorischen Fähigkeiten zurückerlangte, hatte dieses einschneidende Ereignis für die Band mehr Gewicht, als man anfangs glaubte.