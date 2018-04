5 Jahre Büroschluss – The Real Afterwork

Netzwerken, Flirten, Feiern und Dinner - schöner kann man den Arbeitstag nicht enden lassen. Seit nunmehr fünf Jahren sorgen die Eventprofis Patrik Gräftner und Michael Posch aka MPPG Events mit "Büroschluss - The Real Afterwork" für internationales Partyflair in Wien und bieten ihren Gästen mit dem edlen Ambiente des 5-Sterne-Hotels Le Méridien einen stylishen Rahmen dazu.

# Nach der Arbeit gleich zum Feiern

In Weltstädten wie London, New York und Berlin schon längst angesagt, hieß "Afterwork" vor wenigen Jahren in Wien noch maximal ein Bierchen mit Kollegen im Lokal um die Ecke trinken. Mit der Vorstellung der Party-Reihe "Büroschluss" gelang Gräftner und Posch aus dem Stand heraus ein Hattrick - das Konzept Netzwerken - Flirten - Feiern - Dinner schlug sofort ein. Ob mit Kollegen oder zum Kennenlernen von ganz neuen Leuten, gleich nach der Arbeit zur Party passt zum Lebensgefühl der Young Professionals, die am nächsten Tag wieder früh raus müssen und den Abend in cooler Atmosphäre bei feinen Sounds ausklingen lassen wollen.

# Fünf Sterne Deluxe

Zu Beginn noch im Penta Hotel im 5. Bezirk angesiedelt, fand der Büroschluss mit der Verlegung in das Ringstraßenhotel Le Méridien eine geniale Location und die Veranstalter im Team des Luxushotels optimale Partner. "Wir wussten anfangs nicht, wie Wien eine solche Afterwork Veranstaltung aufnehmen würde und hätten uns wahrscheinlich nicht getraut, in einem 5-Sterne-Luxushotel damit anzufangen. Aber wir waren gleich mit den ersten Büroschluss-Events so erfolgreich, dass wir aufgefallen sind und das Le Méridien uns für die Kooperation angefragt hat. Es ist wirklich ein besonderes Hotel mit einem besonderen Team und die Chemie hat sofort gestimmt. Einen besseren Partner hätten wir gar nicht finden können", erinnert sich Patrik Gräftner.