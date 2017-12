Heinrich bleibt Ersatz Nummer 1 für Mueller

Nach dem miesen Startviertel mit nur zwölf Punkten setzten die Eis-Bullen auf die 23 vom zweiten nun 22 Grunddurchgangspunkte (erneut drei Niederlagen) drauf. Beim 2:1-Arbeitssieg gegen Bozen ging der Liga-Torfabrik dabei die Arbeit nicht leicht von der Hand.

Da suchte Trainer Poss fürs Schlussdrittel Veränderungen, schickte Defender Heinrich beim Comeback (16 Spiele out) kurzerhand in den Sturm. "Ich hab mich in der Partie gleich gut gefühlt und dann alle Freiheiten gehabt", erzählte der "Henker". In dem freilich Stürmer-Gene schlummern - Trainer Pagé funktionierte den 27-Jährigen 2008 zum Defender um. Und jetzt? "Es ist ungewohnt, ich will so wenig wie möglich nachdenken, freie Räume und Abschlüsse suchen", weiß sich Heinrich im Sturm mit "Chefeinfädler" Schremp gut aufgehoben. Poss gefiel jedenfalls die Premiere . . .

Länger geplant ist wegen der vielen Partien der Goalie-Wechsel: Starkbaum, der am Lauf (acht von neun Partien gewonnen) großen Anteil hat, macht für Gracnar Platz. Beim Slowenen rechnen die Bulls mit einer Einberufung für Olympia im Februar. Da soll AHL-Goalie Wieser auf der Bank der "Ersten" Platz nehmen.

Bereits fix ist, dass die Vienna Capitals ihren Meistertrainer verlieren: Serge Aubin übernimmt ab Sommer die ZSC Lions.

Robert Groiß, Kronen Zeitung