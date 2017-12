Verkehrsunfall forderte fünf Verletzte

"Gegen 20:45 Uhr lenkte eine 52-jährige Frau aus Klagenfurt ihren PKW vom Mühlweg in Moosburg nach links auf die B 95 Turracher Bundesstraße. Zur gleichen Zeit lenkte ein 34-jähriger Feldkirchner seinen PKW auf der B 95 aus Klagenfurt kommend in Richtung Moosburg. Im Kreuzungsbereich Mühlweg - Turracher Bundesstraße stießen die PKW aus noch unbekannter Ursache zusammen", so ein Polizist: " Bei dem Unfall wurden beide Lenker unbestimmten Grades verletzt. Die bei dem 34-jährigen Mann mitgefahrenen Personen, ein 30-jähriger Mann und ein 3-jähriger Bub, beide ebenfalls aus Feldkirchen und eine 16-jährige Schülerin aus Klagenfurt, Beifahrerin der 52-jährigen Frau, wurden ebenfalls unbestimmten Grades verletzt."

Nach Erstversorgung durch zwei alarmierte Notärzte wurden alle beteiligten Personen in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden PKW entstand Totalschaden.