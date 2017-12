Tiere sagen Danke!

Am 2. Dezember erschien auch die Vermisstenmeldung in der "Krone"-Tierecke. Schließlich der Anruf einer aufmerksamen Tierfreundin aus der Nachbarschaft bei Familie Novoszel: "Ihr Kater ist gerade ganz panisch bei mir im Wohnbau vorbeigehuscht!" Und tatsächlich! "Lui" saß unweit von seinem Zuhause verschreckt in einer Ecke. Noch am selben Abend konnte die Familie ihren Liebling endlich wieder in die Arme schließen.