Trächtige Löwin aus illegalem Zoo gerettet

Eine trächtige Löwin ist am Dienstag von der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" aus einem illegalen Zoo in Bulgarien gerettet worden. "Raya" und ihr Partner "Hector" wurden von dem Zoo in Razgrad in die Hauptstadt Sofia gebracht, wo die Löwin und das ungeborene Junge einer Untersuchung unterzogen wurden. Beide seien wohlauf, teilten die "Vier Pfoten" in einer Aussendung mit.