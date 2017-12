Krebs-Therapiehund "Merlin" macht Dienst im Spital

Ein steriler Raum, weiße Wände, surrende Geräte, Kälte - so trist stellt man sich wohl Räumlichkeiten in Abteilungen namens "Hämatologie" und "Onkologie" vor. Weit gefehlt: In der Klinik Wr. Neustadt in Niederösterreich werden Krebspatienten "aufgefangen" - und künftig sogar vom tierischen "Doktor Merlin" betreut.