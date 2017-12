Der neue Stil des Bundespräsidenten

"Was ist das für 1 Regierung vong Faschos her", "Klassenkampf statt Vaterland" und "Flüchtlinge bleiben - Hofer vertreiben" waren nur drei der Slogans auf den Bannern der rund 5500 Demonstranten, die in der winterlichen Eiseskälte am Heldenplatz ein Pfeif- und Buhrufkonzert zum Besten gaben, während nur wenige Schritte weiter im ribiselroten Maria-Theresien-Zimmer der Wiener Hofburg Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit gewohnt ruhiger Stimme feststellte: "Es ist in einer Demokratie eben so, dass unterschiedliche Meinungen existieren."