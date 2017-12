US-Sicherheitsstrategie empört Russland und China

Russland kritisiert "imperialistisches" Dokument

Russland kritisierte die neue US-Sicherheitsstrategie scharf. "Der imperialistische Charakter dieses Dokuments ist offensichtlich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. Die US-Regierung verteidige weiterhin hartnäckig eine "unipolare" Weltordnung. Russland könne es nicht akzeptieren, als "Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten" bezeichnet zu werden.

Interessen Chinas "bewusst verzerrt" dargestellt

Auch die Regierung in Peking wies Trumps Anschuldigungen entschieden zurück. Die neue US-Sicherheitsstrategie sei von einer "Mentalität des Kalten Krieges" geprägt, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking. Die strategischen Interessen Chinas würden darin "bewusst verzerrt" dargestellt.

Trump-Schelte auch für europäische NATO-Partner

Trump hatte am Montag auch an den europäischen Verbündeten Kritik geübt, die nicht bereit seien, ausreichend in ihre Verteidigung zu investieren, "während wir ihre Sicherheit garantieren und bereit sind, Kriege für sie zu führen". Der US-Präsident pocht seit seinem Amtsantritt auf eine größere Beteiligung der NATO-Mitglieder in Europa an den finanziellen Ausgaben des Bündnisses.